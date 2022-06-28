Голландский гранд готов купить вратаря «Арсенала»

Немецкий вратарь Берн Лено близок к уходу из лондонского «Арсенала» в текущее трансферное окно. По информации издания Kicker, у голкипера есть вариант продолжения карьеры в голландской Эредивизии.

Источник отмечает, что в услугах Бернда заинтересован ПСВ. Лено может принять предложение клуба из Эйндховена, где будет получать больше игровой практики. Это сейчас главная цель вратаря, надеющегося попасть в заявку сборной Германии на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Срок действующего контракта голкипера с «канонирами» истекает по окончании сезона-2022/2023. Его трансфер оценивается в девять миллионов евро.