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Голландский гранд готов купить вратаря «Арсенала»

28 Июня 2022 • 09:13 Комментировать

Немецкий вратарь Берн Лено близок к уходу из лондонского «Арсенала» в текущее трансферное окно. По информации издания Kicker, у голкипера есть вариант продолжения карьеры в голландской Эредивизии.

Источник отмечает, что в услугах Бернда заинтересован ПСВ. Лено может принять предложение клуба из Эйндховена, где будет получать больше игровой практики. Это сейчас главная цель вратаря, надеющегося попасть в заявку сборной Германии на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Срок действующего контракта голкипера с «канонирами» истекает по окончании сезона-2022/2023. Его трансфер оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСВ Бернд Лено
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