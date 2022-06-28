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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» близок к покупке нового футболиста

28 Июня 2022 • 08:19 Комментировать

Страж ворот «Арминии» Штефан Ортега покинет Германию и продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист в социальных сетях, новым местом работы голкипера станет «Манчестер Сити». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Штефан присоединится к гранду из Манчестера на правах свободного агента.

При этом стоит отметить, что рыночная стоимость Ортеги составляет шесть миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Штефан Ортега
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