«Манчестер Сити» близок к покупке нового футболиста

Страж ворот «Арминии» Штефан Ортега покинет Германию и продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист в социальных сетях, новым местом работы голкипера станет «Манчестер Сити». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Штефан присоединится к гранду из Манчестера на правах свободного агента.

При этом стоит отметить, что рыночная стоимость Ортеги составляет шесть миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги.