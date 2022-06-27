Фернандиньо вернулся в свой первый клуб

Полузащитник Фернандиньо этим летом покинул «Манчестер Сити», проведя в клубе девять лет. В 2013 году «горожане» заплатили за него 40 млн евро в казну донецкого «Шахтёра». Сейчас же 37-летний бразилец на правах свободного агента подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе», своим первым клубом. Интересно, что больше он нигде и не играл, что является большой редкостью для современного футбола.

О подписании контракта с ветераном объявила пресс-служба бразильского клуба, разместив снимок с игроком, который получил футболку с пятым номером. На сегодняшний день трансферная стоимость Фернандиньо оценивается в полтора миллиона евро.