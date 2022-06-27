Мерсон: У тен Хага не будет работы сложнее, чем сейчас в «Манчестере Юнайтед»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что наставнику «Манчестера Юнайтед» Эрику тен Хагу будет тяжело работать в клубе.

Мерсон сказал Sky Sports, что у тен Хага никогда не будет работы сложнее в будущем, чем сейчас работа в «МЮ». Тренеру нужно приобрести как можно больше игроков высокого уровня, потому что нынешний состав не способен бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. Необходимо купить хотя бы 3-4 футболиста, чтобы соревноваться за четвертое место в Английской премьер-лиге.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.