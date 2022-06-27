Таунсенд раскритиковал Клоппа за жалобы по поводу трёх замен в АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Андрос Таунсенд прокомментировал поведение наставника «Ливерпуля» Юргена Клопп по поводу замен в АПЛ.

Таунсенд сказал Talk Sport, ему понравилось то, как Клопп нашел способ добиться своего, он уже много лет жалуется, что в АПЛ только три замены. Долго сопротивлялись, но все-таки сдались и обеспечили Клоппу пять замен в матче.

По мнению футболиста, наставник «Ливерпуля» все равно будет использовать одну или две замены в больших играх, ведь он очень редко делал даже три перестановки в важных встречах.

Напомним, что недавно официально было принято правило, что в футбольных матчах на постоянной основе можно использовать пять замен.