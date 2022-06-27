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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Таунсенд раскритиковал Клоппа за жалобы по поводу трёх замен в АПЛ

27 Июня 2022 • 19:17 Комментировать

Полузащитник «Эвертона» Андрос Таунсенд прокомментировал поведение наставника «Ливерпуля» Юргена Клопп по поводу замен в АПЛ.

Таунсенд сказал Talk Sport, ему понравилось то, как Клопп нашел способ добиться своего, он уже много лет жалуется, что в АПЛ только три замены. Долго сопротивлялись, но все-таки сдались и обеспечили Клоппу пять замен в матче.

По мнению футболиста, наставник «Ливерпуля» все равно будет использовать одну или две замены в больших играх, ведь он очень редко делал даже три перестановки в важных встречах.

Напомним, что недавно официально было принято правило, что в футбольных матчах на постоянной основе можно использовать пять замен.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Апл Андрос Таунсенд
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