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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «Арсенал» ждёт хороший сезон

27 Июня 2022 • 18:33 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон уверен, что предстоящий сезон станет успешным для клуба.

Мерсон сказал Sky Sports, ему нравится то, как лондонский клуб работает на трансферном рынке, «Арсенал» ждет хороший сезон. Они должны бороться за четвертую строчку с «Тоттенхэмом» и «Манчестером Юнайтед». С тем составом, который у команды будет собран к началу сезона, они должны попадать в Лигу чемпионов и попытаться выиграть Лигу Европы в предстоящем сезоне.

По итогам прошлого розыгрыша Английской премьер-лиги «Арсенал» занял пятое место и не попал в самый престижный европейский турнир, набрав 69 очков в 38 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
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