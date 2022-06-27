Защитник «Челси» интересен сразу четырём клубам АПЛ

Молодой воспитанник «Челси» Леви Колвилл вошёл в сферу интересов сразу четырёх клубов из английской Премьер-лиги. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанина хотят заполучить «Лестер», «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Ньюкасл».

Прошлый сезон Колвил провёл на правах аренды за «Хаддерсфилд», которому помог дойти до финала плей-офф Чемпионшипа, где англичанин отличился автоголом и позволил «Ноттингем Форест» вернуться в элитный дивизион.

«Челси» пока не спешит расставаться с Колвилом. Тренер клуба Томас Тухель примет решение по будущему игрока после предсезонной подготовки.