Робинсон: «Ливерпулю» будет очень важно сохранить Кейта»

Экс-голкипер «Тоттенхэма» Пол Робинсон посоветовал «Ливерпулю» продлить контракт со своим полузащитником Наби Кейта, у которого в конце следующего сезона истекает соглашение с мерсисайдским клубом.

«Ливерпулю» будет очень важно сохранить Кейта. В прошлом сезоне он сыграл достаточно большое количество матчей, по сравнению с предыдущими сезонами. Я был действительно впечатлён его игрой», – цитирует Робинсона Liverpool Echo.

Напомним, что Кейта в своё время перебрался в «Ливерпуль» из немецкого «РБ Лейпцига». Игрок сборной Гвинеи в своё время также успел поиграть за австрийский «Зальцбург».