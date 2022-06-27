Кристенсен: «Было тяжело покидать «Челси»

Уже экс-защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен рассказал о своих эмоциях после ухода из клуба. Напомним, что датчанин является воспитанником «синих» и провёл в системе команды целых 10 лет.

«Я провёл удивительные 10 лет в «Челси». Но затем я понял, что настало время принять новый вызов, это решение поддержала и моя семья. Ментально было очень тяжело покидать «Челси», это решение далось мне непросто», – цитирует датчанина Standard.

Напомним, что Кристенсен выиграл с «Челси» Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Игрок ранее также успел провести два года в аренде в гладбахской «Боруссии».