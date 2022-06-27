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Агент Алонсо уговаривает «Челси» отпустить клиента в «Барселону»

27 Июня 2022 • 13:57 Комментировать

Каталонская «Барселона» пока не может договориться с «Челси» по трансферу защитника Маркоса Алонсо. Из-за финансовых проблем испанская команда не может себе позволить удовлетворить финансовые запросы «Челси».

Издание Mundo Deportivo сообщает, что агент Алонсо Фали Рамадани в данный момент находится в Лондоне, где пытается убедить «Челси» отпустить своего клиента по скидке. Алонсо ранее не раз заявлял, что этим летом хочет вернуться в Испанию.

Напомним, что Алонсо является воспитанником мадридского «Реала». За «сливочных» испанец успел провести всего один официальный поединок в сезоне-2009/10.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо
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