Агент Алонсо уговаривает «Челси» отпустить клиента в «Барселону»

Каталонская «Барселона» пока не может договориться с «Челси» по трансферу защитника Маркоса Алонсо. Из-за финансовых проблем испанская команда не может себе позволить удовлетворить финансовые запросы «Челси».

Издание Mundo Deportivo сообщает, что агент Алонсо Фали Рамадани в данный момент находится в Лондоне, где пытается убедить «Челси» отпустить своего клиента по скидке. Алонсо ранее не раз заявлял, что этим летом хочет вернуться в Испанию.

Напомним, что Алонсо является воспитанником мадридского «Реала». За «сливочных» испанец успел провести всего один официальный поединок в сезоне-2009/10.