«Милан» озвучил своё предложение по Зиешу

«Милан» направил лондонскому «Челси» своё предложение по трансферу полузащитника Хакима Зиеша. Согласно информации от журналиста Диниэле Лонго, «россонери» хотят арендовать марокканца за 5 миллионов евро с последующим правом выкупа за 20-25 миллионов.

«Челси» готов отпустить Зиеша в аренду, но только при том условии, что «Милан» включит в сделку обязательно право выкупа. «Пенсионеры» хотят расстаться с марокканцем на постоянной основе.

Напомним, что Зиеш провёл в «Челси» два сезона после перехода из амстердамского «Аякса». Полузащитник так и не сумел стать стабильным игроком основы в команде Томаса Тухеля.