«Брайтон» и «Лацио» поспорят за полузащитника «Вероны»

Полузащитник «Вероны» Иван Илич стал трансферной мишенью сразу двух клубов. По информации от журналиста Николо Скиры, серб интересен римскому «Лацио» и «Брайтону», который выступает в английской Премьер-лиге.

По сведениям источника, «Верона» согласится расстаться со своим полузащитником лишь за 18 миллионов евро. При этом заинтересованные клубы уверены, что им удастся снизить этот ценник, или же выплатить часть из этих денег в виде бонусов.

В прошлом сезоне Илич забил за «Верону» один гол и отдал четыре голевые передачи в итальянской Серии А. 21-летний серб перебрался в итальянский клуб летом 2020 года из нидерландского «НАКа».