«Арсенал» усилился голкипером сборной США

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря клуба МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтта Тёрнера.

Сумма трансфера не сообщается, однако известно, что игрок сборной США подписал с «канонирами» долгосрочный контракт.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провёл за свой клуб пять матчей, пропустив семь голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Помимо Тёрнера, в распоряжении главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты есть два голкипера: Бернд Лено и Аарон Ремсдейл.

По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице лиги, добыв путёвку в Лигу Европы.