«Арсенал» вступил в борьбу за полузащитника, которым интересуются «ПСЖ» и «Ньюкасл»

В борьбе за полузащитника «Ланса» Секо Фофана появился новый участник. Согласно информации от The Sun, 27-летнего хавбека хотел бы видеть в своей команде главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Напомним, что ранее футболистом интересовались «ПСЖ» и «Ньюкасл». Пока в гонке за нападающим нет очевидного фаворита, но ситуация может измениться в любое время.

Фофана является альтернативой для «Арсенала» на случай неудачи с трансфером полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

В прошлом сезоне Фофана забил 8 мячей за «Ланс» в чемпионате Франции. Также на счету полузащитника одна голевая передача.