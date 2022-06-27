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Тен Хаг начал предсезонную подготовку в «МЮ»

27 Июня 2022 • 12:53 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сегодня провёл свой первый рабочий день на тренировочной базе клуба. Нидерландец вернулся из отпуска, чтобы поскорее приступить к работе.

Согласно информации от Manchester Evening News, нидерландец уже начал предсезонную подготовку с молодыми футболистами. Игроки основного состава постепенно должны вернуться в общую группу к началу июля.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» до сих пор так и не совершил ни одного трансфера, хотя раньше ходили слухи о намерениях руководства приобрести в команду как минимум пятерых новых футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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