Отавио не будет в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» не ведёт переговоры с «Порту» по трансферу Отавио. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что слухи о трансфере португальца в команду Юргена Клоппа являются ложными.

Ранее сообщалось, что Оттавио может перебраться в «Ливерпуль» за 60 миллионов евро. Мерсисайдцы якобы согласились заплатить за футболиста отступные, вот только по информации от источника, эти слухи не соответствуют действительности. «Ливерпуль» завершил свою трансферную кампанию после трансферов Нуньеса, Рэмзи и Карвалью.

Сумма отступных за Оттавио составляет 40 миллионов евро. Ранее футболиста связывали с переходом в московский ЦСКА.