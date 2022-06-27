Роналду может покинуть «МЮ» при одном условии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец будет настаивать на своём уходе в случае провальной трансферной кампании руководства.

Криштиану хочет убедиться, что команда усилится в это трансферное окно. Португалец готов сыграть в Лиге Европы, но при этом ждёт от «Манчестер Юнайтед» серьёзных шагов на трансферном рынке.

Напомним, что недавно Роналду связывали с другим клубом из английской Премьер-лиги – лондонским «Челси». Агент португальца Жорже Мендеш якобы встречался с новым владельцем «синих» Тоддом Бёли и обсуждал трансфер своего звёздного клиента.