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Бывший игрок «ПСЖ» и «Барселоны» может стать спортивным директором «Челси»

27 Июня 2022 • 12:04 Комментировать

Новым спортивным директором «Челси» может стать бывший футболист «ПСЖ», «Барселоны» и миланского «Интера». Речь идёт о Максвелле, который в бытность игроком выступал на позиции крайнего защитника.

Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, Максвелл является одним из кандидатов, которого рассматривает новый владелец «Челси» Тодд Бёли. Ранее бразилец работал ассистентом уже бывшего спортивного директора «ПСЖ» Леонардо.

Также сообщается, что в шорт-лист Бёли на пост нового спортивного директора входит Майк Эдвардс, который ранее занимал аналогичную должность в «Ливерпуле». Напомним, ранее пост спортивного директора «Челси» покинул Марина Грановская.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Максвелл
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