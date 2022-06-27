«Севилья» установила крайний срок продажи Кунде

Испанская «Севилья» установила крайний срок по продаже своего защитника Жюля Кунде. Согласно информации от Daily Mirror, андалузцы не продадут футболиста, если до 5 июля не получат от одного из клубов 60 миллионов евро.

Источники из «Севильи» сообщают, что задержка с продажей Кунде мешает клубу построить планы на следующий сезон, именно поэтому клуб установил крайний срок до 5 июля.

На Кунде сейчас претендует два клуба: лондонский «Челси» и каталонская «Барселона». Если «сине-гранатовые» не могут себе позволить трансфер из-за финансовых проблем, то «пенсионеры» пока сомневаются в целесообразности перехода из-за травмы колена, из-за которой Кунде недавно перенёс операцию.