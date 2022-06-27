«Арсенал» рассчитывает на Салиба

«Арсенал» не планирует отдавать в аренду защитника Вильяма Салиба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, слухи об аренде игрока оказались ложными. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета рассчитывает на футболиста в новом сезоне. Ситуация может поменяться в случае крупного финансового предложения.

Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году из «Сент-Этьена» за 30 млн евро, но так и не дебютировал за новую команду. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Прошедший сезон 21-летний француз провёл в аренде в «Марселе», за который сыграл в 52 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает Вильяма в 30 млн евро.