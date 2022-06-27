Чех: «Уверен, «Челси» ждёт большое будущее при новых владельцах»

Покинувший должность технического директора «Челси» Петр Чех прокомментировал свой уход из клуба. Напомним, что Чех проработал в этой роли 3 года после завершения профессиональной карьеры профессионального футболиста.

«Я провёл в этой роли три удивительных года, но сейчас для меня самое подходящее время для того, чтобы уйти. Я абсолютно уверен, что «Челси» ждёт большое будущее при новых владельцах», – заявил Чех официальному сайту клуба.

Также ситуацию прокомментировал новый владелец клуба Тодд Бёли: «Чех имеет большое значение для этого клуба. Он проделал отличную работу за последние три года. Мы желаем ему только самого наилучшего в будущем».