«Фулхэм» пытается подписать игрока «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра может продолжить карьеру в «Фулхэме», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «дачники» предложили за хавбека около 12,8 млн евро.

Перейра выступает за «красных дьяволов» с 2012 года. Его контракт рассчитан до 2023 года. За первую команду манчестерского гранда игрок провёл 75 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных переда.

Прошедший сезон 26-летний бразилец провёл в аренде во «Фламенго». В 48 матчах за «красно-чёрных» футболист забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро.