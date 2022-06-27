Стало известно, почему Жезус выбрал «Арсенал»

Бразильский форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в скором времени присоединится к лондонскому «Арсеналу». Sky Sports удалось разузнать детали переговоров между «канонирами» и звездным нападающим.

Источник сообщает, что стороны вели переговоры о трансфере в течение последних шести месяцев. Главным фактором перехода Жезуса стал рулевой лондонской команды Микель Артета. У бразильца сложились отличные отношения с испанским специалистом во время совместной работы в «Манчестер Сити».

Трансфер Жезуса обойдется «канонирам» примерно в 52 миллиона евро. С бразильцем будет подписан долгосрочный контракт на пять лет.