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Стало известно, почему Жезус выбрал «Арсенал»

27 Июня 2022 • 11:04 Комментировать

Бразильский форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в скором времени присоединится к лондонскому «Арсеналу». Sky Sports удалось разузнать детали переговоров между «канонирами» и звездным нападающим.

Источник сообщает, что стороны вели переговоры о трансфере в течение последних шести месяцев. Главным фактором перехода Жезуса стал рулевой лондонской команды Микель Артета. У бразильца сложились отличные отношения с испанским специалистом во время совместной работы в «Манчестер Сити».

Трансфер Жезуса обойдется «канонирам» примерно в 52 миллиона евро. С бразильцем будет подписан долгосрочный контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
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