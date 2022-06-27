Чех покинет «Челси»

Технический директор лондонского «Челси» Петр Чех в скором времени покинет свою должность. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Согласно сведениям от источника, роль Чеха при новых владельцах стала не такой важной, как при Романе Абрамовиче, из-за чего бывший голкипер клуба решил оставить свою должность.

Ранее «Челси» уже покинули спортивный директор Марина Грановская и президент Брюс Бак, который находился на своей должности с 2004 года.

Напомним, что Чех провёл за «Челси» 11 лет в качестве футболиста. Голкипер до сих пор является рекордсменом чемпионата Англии по количеству сухих матчей. В «Челси» Петр выиграл 4 чемпионских титула АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы и различные национальные кубки.