«Манчестер Сити» сосредоточен на продаже Стерлинга

После продажи нападающего Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал», руководство «Манчестер Сити» переключит своё внимание на сделку по трансферу своего вингера Рахима Стерлинга, которым активно интересуется лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Переход Стерлинга может обойтись «Челси» в районе 60 миллионов евро. «Манчестер Сити» хочет выручить за футболиста больше, чем за Жезуса, но «синие» верят, что им удастся приобрести англичанина за ту же цену.

Напомним, что Стерлинг уже провёл переговоры с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем, который объяснил англичанину его потенциальную роль в следующем сезоне.