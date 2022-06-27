Жезус на этой неделе пройдёт медосмотр в «Арсенале»

На этой неделе нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус вылетит в Великобританию для прохождения медицинского обследования перед переходом в лондонский «Арсенал». Об этом в социальных сетях заявил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее лондонский «Арсенал» согласовал с «Манчестер Сити» сумму трансфера бразильца, которая должна составить около 52 миллионов евро. Это при том, что у футболиста оставался всего год по контракту с «горожанами».

Сам Жезус изначально хотел перейти в «Арсенал», где его ждёт бывший ассистент Хосепа Гвардиолы по «Манчестер Сити» Микель Артета.