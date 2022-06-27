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Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» игрока своего бывшего клуба

27 Июня 2022 • 10:40 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может увести у миланского «Интера» ещё одного футболиста. Согласно информации от Calciomercato, итальянец хотел бы пригласить в стан «шпор» полузащитника Хакана Чалханоглу, который прошлым летом пополнил ряды «нерадзурри» на правах свободного агента.

Напомним, что ранее «Тоттенхэм» увёл у «Интера» Ивана Перишича, который перешёл в команду Антонио Конте на правах свободного агента. Также Конте проявлял интерес к защитнику Алессандро Бастони, но итальянец хочет остаться в стане «нерадзурри».

Отмечается, что Чалханоглу может быть продан этим летом из-за финансовых проблем «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Хакан Чалханоглу
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