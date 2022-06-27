«Арсенал» отказался от Рафиньи - названа причина

В лондонском «Арсенале» приняли решение относительно возможного трансфера лидера «Лидса» Рафиньи Диаса. Как стало известно журналистам Sport.es, интерес столичного клуба к бразильцу охладел после договоренности по переходу Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

Ранее в британской пресс появилась информация о том, что нападающий переходит в стан «канониров» этим летом. Трансфер Габриэля обойдется «Арсеналу» в 45 миллионов фунтов стерлингов.

Что касается Рафиньи, то у него еще остается вариант перехода в каталонскую «Барселону».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги бразилец провел 35 поединков, забил 11 мячей и сделал три голевые передачи.