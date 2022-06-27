«Челси» уверен в подписании де Лихта

Руководство лондонского «Челси» уверено в том, что этим летом клубу удастся подписать центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Согласно информации от журналиста Даниэля Лонго, оба клуба заинтересованы в сделке.

«Ювентус» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Тимо Вернера, поэтому клуб устраивает сделка по обмену де Лихта на немца. Тем не менее, обе команды пока расходятся в цене трансфера.

Напомним, что де Лихт ранее отказался продлевать контракт с «Ювентусом». Футболист открыт к переезду в английскую Премьер-лигу, где его ждёт тренер «Челси» Томас Тухель.