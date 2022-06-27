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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» представит нового нападающего до конца дня

27 Июня 2022 • 09:20 Комментировать

Уже на этой неделе должен состояться трансфер бельгийского нападающего Дивока Ориги в итальянский чемпионат. Новым местом работы экс-игрока «Ливерпуля» станет «Милан».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, до конца сегодняшнего дня потенциальный новичок прибудет в Милан, после чего пройдет медицинский осмотр. Затем стороны поставят подписи под трудовым соглашением.

Дивок выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. Он покинул мерсисайдцев на правах свободного агента, поскольку его контракт с «красными» истек в этом месяце.

За английскую команду бельгиец сыграл 175 поединков, в которых отметился 41 забитым мячом и 18 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Дивок Ориги
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