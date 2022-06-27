Роналду пойдёт на повышение в «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение лишить центрального защитника Гарри Магуайра капитанской повязки. В клубе намерены выбрать другого футболиста, который будет выводить команду на поле с повязкой.

Согласно сведениям таблоида Mirror, одним из главных претендентов на это звание является звездный нападающий команды Криштиану Роналду. В ближайшее время наставник манкунианцев Эрик тен Хаг предложит 37-летнему португальцу капитанскую повязку. Таким образом тренер продемонстрирует заинтересованность клуба в дальнейшем сотрудничестве с КриРо.

Ранее стало известно, что форвард останется на «Олд Траффорд» до конца следующего сезона.