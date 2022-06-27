Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду пойдёт на повышение в «Манчестер Юнайтед»

27 Июня 2022 • 09:01 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение лишить центрального защитника Гарри Магуайра капитанской повязки. В клубе намерены выбрать другого футболиста, который будет выводить команду на поле с повязкой.

Согласно сведениям таблоида Mirror, одним из главных претендентов на это звание является звездный нападающий команды Криштиану Роналду. В ближайшее время наставник манкунианцев Эрик тен Хаг предложит 37-летнему португальцу капитанскую повязку. Таким образом тренер продемонстрирует заинтересованность клуба в дальнейшем сотрудничестве с КриРо.

Ранее стало известно, что форвард останется на «Олд Траффорд» до конца следующего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уверен в подписании де Лихта
09:20 · Англия. Премьер-лига
«Милан» представит нового нападающего до конца дня
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов продать своего игрока лондонскому клубу
09:01 · Англия. Премьер-лига
Роналду пойдёт на повышение в «Манчестер Юнайтед»
08:54 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Сити» покидает клуб и уезжает на родину
07:32 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» может перейти в клуб АПЛ
07:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Магуайра в «Барселону»
26 Июня
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» договорились о трансфере Френки де Йонга 2
22:18 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» надеется выручить 70 млн евро, продав Ришарлисона
20:54 · Англия. Премьер-лига
​Жезус станет игроком «Арсенала» 1
20:37 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» доказало, что Овечкин круче Роналду 2
18:35 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Сити» переходит хавбек сборной Англии – документы готовы
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Рома» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Ленгле
15:04 · Англия. Премьер-лига
​Вернер и Пулишич не привлекают «Ювентус» в рамках сделки по де Лихту слухи
14:45 · Англия. Премьер-лига
​«Всегда есть высокомерные идиоты»: Вацке ответил экс-игроку «Ливерпуля», раскритиковавшему Мане за трансфер 1
Все новости
Рекомендуем