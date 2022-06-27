Легенда «Манчестер Сити» покидает клуб и уезжает на родину

Опытный опорный полузащитник Фернандиньо покидает «Манчестер Сити», цвета которого защищал с 2013 года. Он перебрался в стан «горожан» из донецкого «Шахтёра».

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 37-летнего футболиста станет «Атлетико Паранаэнсе». Фернандиньо подпишет с бразильским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что в составе «горожан» бразильский футболист провел 373 поединка, в которых отметился 25 забитыми мячами и 32 голевыми передачами. При этом опорник получил 86 желтых карточек и трижды удалялся с поля.