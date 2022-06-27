«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Магуайра в «Барселону»

Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение отказаться от предложения «Барселоны», которая хотела подписать английского защитника Гарри Магуайра.

По информации издания The Sun, каталонский клуб хотел, чтобы «красные дьяволы» включили 29-летнего английского футболиста в сделку по переходу Френки де Йонга. Вот только тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает на защитника в новом сезоне, так что было решено отказаться от этого предложения.

Напомним, что в прошлом сезоне Гарри Магуайр провёл в английском чемпионате 30 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.