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«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» договорились о трансфере Френки де Йонга

26 Июня 2022 • 22:50 Комментировать

Судя по всему, «Манчестер Юнайтед» добился от «Барселоны» согласия на трансфер полузащитника Френки де Йонга. По данным the Daily Telegraph, клубы провели продуктивный раунд переговоров и пришли к консенсусу.

«Красные дьяволы» предложили 60 млн евро, но оппоненты требовали 85 миллионов за футболиста. В итоге стороны сошлись на ценнике в 80 млн евро, а сам трансфер должен быть оформлен в ближайшие дни.

Примечательно, что примерно такую же сумму «Барселона» выложила за игрока три года назад. «Аякс» тогда заработал 86 млн евро.

25-летний де Йонг в прошлом сезоне забил 4 гола в 46 матчах за каталонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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