«Эвертон» надеется выручить 70 млн евро, продав Ришарлисона

«Эвертон» надеется хорошо заработать на трансфере своего ударного форварда, Ришарлисона. По данным EFCdaily, идут переговоры с «Тоттенхэмом», и руководство «ирисок» рассчитывает на «исключительное предложение» в размере 70 млн евро. Предполагается, что конкретные условия перехода бразильца могут быть согласованы в ближайшие дни.

Трансферная стоимость 25-летнего Ришарлисона оценивается почти в 50 млн евро, его контракт с «тоффис» рассчитан еще на два сезона. Четыре года назад игрока купили за 40 миллионов евро. В прошлом чемпионате Англии форвард забил 10 мячей в 30 поединках.