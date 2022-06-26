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​Жезус станет игроком «Арсенала»

26 Июня 2022 • 20:54 Комментировать

В ближайшее время «Арсенал» объявит о переходе из «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что все договорённости по этому трансферу уже достигнуты. Жезус подпишет контракт, рассчитанный на пять сезонов. «Канониры» заплатят «горожанам» 45 миллионов фунтов (более 52 миллионов евро).

Габриэлю Жезусу 25 лет. За «Манчестер Сити» он играл с января 2017 года. За этот период бразилец провёл в различных официальных соревнованиях 236 матчей. На его счету 95 забитых голов и 46 результативных передач на партнёров.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус Трансферы футбола - лето 2022
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