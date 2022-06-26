​В «Манчестер Сити» переходит хавбек сборной Англии – документы готовы

В самое ближайшее время среднюю линию «Манчестер Сити» усилит Кэлвин Филлипс из «Лидса». Известный инсайдер Фабрицио Романо пишет в социальных сетях о том, что клубы уже подготовили все документы для оформления сделки. Что касается личного контракта для 26-летнего игрока, то условия уже согласованы – Филлипс изначально хотел переходить только в «Манчестер Сити».

Кэлвин Филлипс является воспитанником «Лидса». С осени 2020 года он является футболистом национальной сборной Англии. Филлипс играл на Евро-2020, где «три льва» добрались до финала, где проиграли итальянцам по пенальти.