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​В «Манчестер Сити» переходит хавбек сборной Англии – документы готовы

26 Июня 2022 • 18:35 Комментировать

В самое ближайшее время среднюю линию «Манчестер Сити» усилит Кэлвин Филлипс из «Лидса». Известный инсайдер Фабрицио Романо пишет в социальных сетях о том, что клубы уже подготовили все документы для оформления сделки. Что касается личного контракта для 26-летнего игрока, то условия уже согласованы – Филлипс изначально хотел переходить только в «Манчестер Сити».

Кэлвин Филлипс является воспитанником «Лидса». С осени 2020 года он является футболистом национальной сборной Англии. Филлипс играл на Евро-2020, где «три льва» добрались до финала, где проиграли итальянцам по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Кэлвин Филлипс Трансферы футбола - лето 2022
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