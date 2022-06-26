«Челси» ведёт переговоры с «Ювентусом», желая заполучить в свои ряды защитника Маттайса де Лихта. Итальянский клуб оценивает голландского футболиста в 100 миллионов евро, но англичане настроены сбить цену за счёт включения в сделку других игроков.

По данным Tuttosport, «Челси» предлагает «Ювентусу» Тимо Вернера и Кристиана Пулишича, зная о том, что в Турине думают об усилении атаки. Тем не менее, немец и американец не привлекают рулевого «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, сообщает источник.

Отмечается, что «Ювентус» на этом фоне уведомил «Челси» о намерении получить за Маттайса де Лихта деньги без включения в сделку других футболистов.