​«Всегда есть высокомерные идиоты»: Вацке ответил экс-игроку «Ливерпуля», раскритиковавшему Мане за трансфер

Бывший игрок «Ливерпуля» Дин Сондерс не оценил переход Садио Мане в «Баварию».

«Это не вызов. Он сядет в кресло, закурит сигару, будет играть за «Баварию» на третьей передаче и испортит годы своей футбольной жизни», - говорил Сондерс среди прочего, давая комментарий для talkSPORT.

За немецкий футбол вступился Ханс-Йоахим Вацке, занимающий должность генерального директора дортмундской «Боруссии».

«Всегда есть высокомерные идиоты, как этот», - резко ответил Вацке Сондерсу. «У немецкого футбола по-прежнему хорошая репутация. Англичане не выиграли ни одного из еврокубков в прошлом сезоне», - приводит слова функционера Bild.