«Манчестер Юнайтед» принял решение по Роналду

В последние недели в прессе активно появляются слухи по поводу возможного летнего трансфера Криштиану Роналду. Сообщалось, что 37-летний форвард хотел бы выступать в Лиге чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» квалифицироваться не смог. Кроме того, Роналду якобы недоволен трансферной кампанией «дьяволов» на текущий момент.

Роналду связывают с «ПСЖ», «Баварией», «Реалом» и даже «Челси», но в «Манчестер Юнайтед» продавать португальца этим летом не планируют. Соответствующее решение клуба уже было озвучено игроку, о чём пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан ещё на год и включает в себя опцию продления ещё на сезон.