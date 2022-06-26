«Вест Хэм» подпишет с голкипером «ПСЖ» контракт на 5 лет

Французский голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола близок к тому, чтобы подписать полноценный контракт с лондонским «Вест Хэмом».

По информации Sky Sport, представители лондонской команды договорились с «ПСЖ» по поводу выкупа 29-летнего французского вратаря за 13 с половиной миллионов евро. С Ареаола будет подписан полноценный долгосрочный договор на пять лет. Стоит отметить, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом сезоне Альфонс Ареола выступал за «Вест Хэм» на правах аренды и провёл в составе «молотобойцев» 18 поединков.