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«Вест Хэм» подпишет с голкипером «ПСЖ» контракт на 5 лет

26 Июня 2022 • 13:43 Комментировать

Французский голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола близок к тому, чтобы подписать полноценный контракт с лондонским «Вест Хэмом».

По информации Sky Sport, представители лондонской команды договорились с «ПСЖ» по поводу выкупа 29-летнего французского вратаря за 13 с половиной миллионов евро. С Ареаола будет подписан полноценный долгосрочный договор на пять лет. Стоит отметить, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом сезоне Альфонс Ареола выступал за «Вест Хэм» на правах аренды и провёл в составе «молотобойцев» 18 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Альфонс Ареола
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