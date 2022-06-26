«Тоттенхэм» интересуется Гвардиолом

«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Лейпцига» Йошко Гвардиоле, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, игра хорвата в минувшем сезоне произвела впечатление на руководство лондонского клуба.

Действующий контракт Гвардиола с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 20-летний защитник провёл в составе немецкого клуба 45 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.