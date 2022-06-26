Дембеле остался недоволен зарплатой, которую ему предлагали в «Челси»

Французский полузащитник Усман Дембеле этим летом точно не перейдёт в лондонский «Челси».

По информации Sport.es, 25-летний французский футболист остался недоволен тем, какую зарплату ему предложили в лондонской команде, хотя представители Дембеле достаточно долгое время вели переговоры с «Челси». Сам игрок хочет остаться в «Барселоне», но пока и с каталонцами француз найти компромисс не может.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провёл в испанском чемпионате в составе «Барселоны» 21 встречу. Полузащитник забил один мяч и сделал 13 результативных передач.