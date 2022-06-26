Моуринью настаивает, чтобы «Рома» подписала Роналду

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью просит руководителей римской команды подписать звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации Marca, именитый португальский специалист просит боссов римского клуба попробовать подписать контракт с 37-летним футболистом, в услугах которого также заинтересован лондонский «Челси». Напомним, что действующее соглашение Роналду с манчестерской командой рассчитано до июня следующего года.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате в составе манкунианцев 30 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами.