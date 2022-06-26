Экс-игрок «Ливерпуля» считает, что клуб не пойдёт на условия Салаха по новому контракту

Бывший футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался по поводу контрактной ситуации с египетским форвардом Мохамедом Салахом.

Фаулер сказал The Mirror, что после ухода Мане он заинтригован тем, что боссы мерсисайдской команды решат по поводу нового контракта Салаха. Экс-игрок отметил, что «Ливерпуль» вряд ли будет нарушать свой потолок по зарплатам ради того, чтобы удержать египетского футболиста.

«Если бы «Ливерпуль» был готов пойти на это, то контракт с Салахом уже был бы переподписан», - добавил Фаулер.

Напомним, что Мохамед Салах пока не может договориться с мерсисайдцами по поводу нового соглашения. В прошлом сезоне форвард провёл в АПЛ 35 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 13 ассистов.