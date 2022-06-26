«Челси» согласовал контракт с форвардом «Манчестер Сити»

Руководители лондонского «Челси» согласовали контракт с английским нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб готов в ближайшее время сделать новое предложение «Манчестер Сити» по поводу трансфера 27-летнего английского футболиста, контракт с которым уже согласован. Стоит отметить, что на подписании Стерлинга настаивает лично тренер «синих» Томас Тухель.

В прошлом сезоне Рахим Стерлинг провёл в английском чемпионате в составе «Сити» 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.