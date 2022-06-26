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Холанн готов арендовать особняк Погба в Манчестере

26 Июня 2022 • 11:41 Комментировать

Новоиспечённый нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассматривает вариант с арендой особняка, в котором до этого жил французский полузащитник Поль Погба.

По информации The Mirror, французский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» не собирается оставаться в Манчестере, так что его огромный особняк будет свободен. Норвежский футболист, который недавно официально перешёл в «Манчестер Сити», готов арендовать жилплощадь за три с половиной миллиона евро.

Напомним, что до этого молодой норвежский футболист выступал за дортмундскую «Боруссию». Погба же пока не определился с новой командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Поль Погба Эрлинг Холанн
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