Холанн готов арендовать особняк Погба в Манчестере

Новоиспечённый нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассматривает вариант с арендой особняка, в котором до этого жил французский полузащитник Поль Погба.

По информации The Mirror, французский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» не собирается оставаться в Манчестере, так что его огромный особняк будет свободен. Норвежский футболист, который недавно официально перешёл в «Манчестер Сити», готов арендовать жилплощадь за три с половиной миллиона евро.

Напомним, что до этого молодой норвежский футболист выступал за дортмундскую «Боруссию». Погба же пока не определился с новой командой.