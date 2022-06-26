Агент Мане рассказал о зарплате форварда в «Ливерпуле»

Агент сенегальского форварда Садио Мане рассказал журналистам о зарплате игрока в «Ливерпуле».

Агент Бакари Сиссе сказал TV5Monde, что информация о том, что Садио ушёл из «Ливерпуля» из-за низкой зарплаты, является фейком. Сиссе отметил, что зарплата форварда в мерсисайдской команде была гораздо выше, чем цифры, которые публиковались различными изданиями.

Напомним, что недавно сенегальский нападающий официально перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию». Мане подписал с мюнхенской командой соглашение на три года. В прошлом сезоне Садио провёл в АПЛ 34 матча и отметился 16 забитыми мячами.