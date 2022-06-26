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Руни планирует закончить обучение на тренера

26 Июня 2022 • 10:12 Комментировать

Известный английский экс-футболист Уэйн Руни после ухода с поста главного тренера «Дерби Каунти» планирует закончить своё футбольное образование.

По информации The Sun, именитый экс-форвард планирует закончить обучение на тренера, которое он прошёл только наполовину. 36-летний специалист собирается в ближайшее время закончить образование, так что он отказал всем командам, которые предлагали ему пост главного тренера.

Стоит отметить, что Уэйн Руни собирается пройти стажировку в топ-клубах АПЛ, а затем планирует записаться на курсы менеджмента.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни
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