«Вест Хэм» собирается удержать Райса

Лондонский «Вест Хэм» рассчитывает удержать у себя опорного английского полузащитника Деклана Райса.

По информации The Mirror, «молотобойцы» планируют удержать 23-летнего английского футболиста. В услугах Райса заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Напомним, что действующее соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В прошлом сезоне Деклан Райс провёл в английском чемпионате в составе «Вест Хэма» 36 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами. В активе опорника также восемь жёлтых карточек.